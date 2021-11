Dresden Titans siegen gegen Gießen munter weiter

Dresden. In der 2. Basketball-Bundesliga Pro B zeigen die Dresden Titans weiter kaum Schwächen. Die Truppe von Trainer Fabian Strauß entschied am Samstagabend ihre Heimpartie gegen die Gießen 46ers Rackelos mit 85:74 für sich und holte sich mit dem sechsten Sieg im sechsten Saisonspiel die Tabellenführung in der Südstaffel zurück. Vor 1118 Zuschauern in der Margon-Arena zeigte sich die Mannschaft erneut sehr zielsicher bei Würfen aus der Distanz und sicherte sich insgesamt 14 Dreier, während es die BBL-Reserve der Gießener nur auf acht Erfolge von “Downtown” brachte. Erfolgreichster Dresdner Punktesammler war wieder einmal Neuzugang Grant Teichmann, dem 21 Punkte glückten. Der US-Amerikaner steuerte allein fünf Dreier zum Ergebnis der Sachsen bei.

Anzeige