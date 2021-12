Dresden Titans starten 2022 gegen Oberhaching

Dresden. Am Sonntag um 16 Uhr ist die kurze Weihnachtspause der Dresden Titans schon wieder vorbei. Die „Elberiesen“ starten in der 2. Basketball-Bundesliga ProB mit einem Heimspiel in der Margon-Arena gegen die Oberhaching Tropics ins neue Jahr.

In ihrem zweiten Rückrundenspiel wollen die Sachsen gegen den Vierplatzierten aus Bayern, der zuletzt fünfmal in Folge gewann, die Tabellenführung verteidigen. Dafür müssen sie aber mehr gegnerische Fehlwürfe einsammeln. „Unsere Reboundarbeit ist ein großes Manko, was uns schon die ganze Saison begleitet“, so Trainer Fabian Strauß. Er fordert mehr Willen von seinem Team.