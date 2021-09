Dresden Titans starten ohne Bryan Nießen in die neue Saison

Dresden. Es geht wieder los in der 2. Basketball-Bundesliga Süd! An diesem Sonnabend (18 Uhr) starten die Dresden Titans in der Margon-Arena gegen die Hanau White Wings in die Punktspiele und dabei wollen sie gleich an ihre Heimstärke anknüpfen, dank der sie maßgeblich zuletzt die Meisterschaft in der Südstaffel errangen. Beim 99:84 im letzten Test gegen Lok Bernau, eine Mannschaft aus der Nordstaffel, holten sich die Korbjäger von Trainer Fabian Strauß noch einmal frisches Selbstvertrauen. Die Erinnerung an das 74:66 gegen Hanau im vergangenen April (das Rückspiel fand wegen der Corona-Pandemie nicht mehr statt, weil Dresden schon als Südmeister feststand) dürfte den „Titanen“ auch nicht gerade als „Rucksack“ zur Last fallen.

