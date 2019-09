Dresden Titans überrollen Einracht Stahnsdorf

Dresden. Der Saisonstart in Düsseldorf (87:94) war nicht optimal, aber der Heimauftakt entschädigte die Fans der Dresden Titans allemal, denn die Truppe von Trainer Christian Steinberg deklassierte Eintracht Stahnsdorf am Sonntag im Ostderby der 2. Basketball-Bundesliga Pro B mit 85:58. Es war ein Spiel ganz nach dem Geschmack der 1236 Zuschauer, die noch die letzte Zittersaison aus den Kleidern schütteln mussten. Ihre Mannschaft war den Brandenburgern in fast allen wichtigen Statistiken überlegen und gewann hochverdient.

Die Dresdner klärten in der Margon-Arena bereits früh die Fronten, sie lagen nach dem ersten Viertel 25:17 und bei Halbzeit sogar mit 50:31 vorn. Den Vorsprung konnten sie im dritten Abschnitt noch weiter auf 69:35 und im letzten Viertel sogar auf 76:36 ausbauen. Ein Debakel für die Gäste bahnte sich an, doch die Titanen nahmen am Ende den Fuß ein klein wenig vom Gas. Trainer Steinberg wollte im letzten Durchgang lieber noch Talenten wie Marc Fiederici oder Ben Margott eine Chance geben, damit sie etwas Pro-B-Erfahrung sammeln konnten: "Da hat es uns natürlich geholfen, dass wir so hoch geführt haben."

"Hoffe, dass alle wiederkommen"

Steinberg war froh, dass sein Matchplan voll aufgegangen und es gelungen war, die Stahnsdorfer Schlüsselspieler abzumelden: „Das hat wirklich von Beginn an gut geklappt.“ Geschäftsführer Rico Gottwald lächelte gut gelaunt: „Es war ein gelungener Heimspielauftakt. Wir können sehr zufrieden sein. Die Jungs haben gut umgesetzt, was die Trainer in der Woche mit ihnen erarbeitet haben. Es ist besser als in Düsseldorf gelungen, dem Gegner die Stärken zu nehmen.“ Neuzugang Lennard Larysz konnte mit 21 Punkten glänzen: „Es war ein perfekter Einstand. Ich habe mich gefreut, hier zu spielen und war überrascht, wie gut die Stimmung war. Ich hoffe, dass wir mit dem Spiel noch mehr Zuschauer in die Halle bekommen.“

Lob gab es auch von Gästetrainer Kai Buchmann: "Glückwunsch an die Dresdner, die perfekt auf uns vorbereitet waren und einen großartigen Job gemacht haben. Es war eine tolle Atmosphäre, einem ersten Heimspiel würdig. Ich nehme die Niederlage heute voll auf meine Kappe, denn ich habe es nicht geschafft, die Jungs so einzustellen, dass sie offensiv und defensiv mitspielen konnten." Sein Kollege Steinberg freute sich über sein gelungenes Heimdebüt in einem Punktspiel: "Wir wollten den Zuschauern nach dem letzten Wochenende ein gutes Spiel bieten. Ich glaube, das ist uns gelungen. Es hat superviel Spaß gemacht vor all den Fans - ich hoffe, dass sie das nächste Mal alle wiederkommen."

Punktbeste Dresdner Werfer: Larysz 26 Zähler, Kirchner 13, Voigtmann 12, Stahl 10, Heck 9.

