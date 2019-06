Dresden Titans verlängern mit Bryan Nießen

Dresden. Die Dresden Titans werden weiter mit Aufbauspieler Bryan Nießen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B spielen. Der Thüringer geht damit in seine siebente Saison mit den Elberiesen. Der letztjährige Co-Kapitän erwies sich schon in der zurückliegenden Spielzeit als Ratgeber für die jüngeren Profis – auf als auch abseits vom Feld. Der neue Geschäftsführer Rico Gottwald sagte: „Bryan gehört ja schon fast zum Inventar. Jeder im Verein arbeitet gern mit ihm zusammen.“

Nießen kam nach dem Abitur an der Sportschule Jena nach Dresden und leistete dem Verein, parallel zu seinen Aufgaben als Profi in der ProB, zudem als „FSJler“ hervorragende Dienste. Während seines Studiums der Hydrowissenschaften und dem ProA-Intermezzo der „Titanen“, war sich Nießen auch nicht zu schade, für die zweite Mannschaft in der Regionalliga aufzulaufen. Dort brillierte er als unerschrockener Anführer und bester Punktesammler. Als reifere Persönlichkeit und „Bachelor of Science“ kehrte er dann in die Profiabteilung zurück und ist dank seiner Erfahrung und einnehmenden Persönlichkeit aus der Mannschaft und der Stadt Dresden einfach nicht mehr wegzudenken.