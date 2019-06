Dresden Titans verlängern Vertrag mit Daniel Kirchner

Der 1,87 Meter große Spieler ist vor allem schnell und wendig, besticht durch Sprungkraft. An seiner Ballsicherheit und der Wurfquote muss der Blondschopf indes noch arbeiten. Kirchner hat sich ansonsten in der Stadt gut eingelebt und bleibt daher doppelt gern in Elbflorenz: „Dresden ist sehr belebt und abwechslungsreich, kommt für mich fast an Berlin heran. Und auch meine Mitspieler, von denen ja einige bleiben werden, sind mir ans Herz gewachsen.“