Dresden Titans verpassen ersten Auswärtssieg nur knapp

Itzehoe/Dresden. In der 2. Basketball-Bundesliga Pro B haben die Dresden Titans erneut keine Tabellen-Punkte auf fremdem Parkett erobern können. Am Samstagabend unterlagen die Dresdner in einer umkämpften Partie bei den favorisierten Itzehoe Eagles knapp mit 72:75. Ohne ihren routinierten US-Spielmacher Eric Palm (Rückenprobleme) gingen die Sachsen in Holstein zwar mit 2:0 in Führung, doch dann gaben sie das erste Viertel klar ab. Ein 11:0-Run der Gastgeber brachte sie in Front, das erste Viertel endete beim Stand von 21:8 für die Adler.