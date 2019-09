Dresden Titans verpassen Sieg gegen BK Decin nur knapp

Dresden. Mit einem starken Auftritt gegen den tschechischen Erstligisten BK Decin haben die Pro-B-Basketballer von den Dresden Titans am am Donnerstagabend in der Margon-Arena frisches Selbstvertrauen für die kommende Woche in Düsseldorf beginnende Punktspielsaison getankt. Zwar ging die Generalprobe vorm scharfen Start mit 71:73 knapp verloren, doch die junge Dresdner Mannschaft verkaufte sich gegen das Topteam aus Böhmen mehr als achtbar.