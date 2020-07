Dresden Titans wechseln zurück in Südstaffel der 2. Liga

Dresden. Das Lizenzierungsverfahren der Dresden Titans für die Saison 2020/2021 in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B wurde am Freitag erfolgreich abgeschlossen. Doch es gab noch weitere Neuigkeiten aus der Ligazentrale: Nach zwei Jahren Einsatzes in der Nordstaffel der zweigeteilten Pro B, geht es nun zurück in die Südstaffel. Dies bedeutet bei Gegnern wie Ulm und Karlsruhe noch etwas längere Fahrtzeiten und den Wegfall des Derbys gegen Sandersdorf. Dafür wartet mit Coburg ein alter Bekannter und auch die weiteren Konkurrenten (u.a. Bayern, Speyer, Frankfurt) versprechen eine spannende Saison.