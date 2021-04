Dresden Titans weiter in häuslicher Quarantäne

Dresden . Das Coronavirus hat nicht nur die Kicker von Dynamo Dresden ausgebremst, auch die Basketballer der Dresden Titans können derzeit nicht wie erhofft das Play-off-Viertelfinale in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B absolvieren. Nachdem ein Spieler vergangenen Freitag positiv auf Covid-19 getestet worden war, mussten die Spiele gegen die BSW Sixers und bei den Itzehoe Eagles abgesagt werden, weil die Mannschaft vom Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne geschickt worden war.

Pause alles andere als hilfreich

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt am Montag bleiben die Spieler von Trainer Fabian Strauß – anders als Dynamo – vorerst auch weiter in häuslicher Isolation. Momentan sieht der Plan für diese Woche vor, dass die Spieler des Meisters der Pro B Süd am Donnerstag und Freitag wieder getestet werden sollen.

Sind die PCR-Tests dann alle negativ und das Gesundheitsamt stimmt zu, könnte Strauß ab Sonnabend wieder mit Kleingruppentraining beginnen. Das am kommenden Wochenende ursprünglich geplante dritte Viertelfinalspiel gegen die Baskets aus Schwelm muss natürlich auch verschoben werden. Nach aktuellem Stand soll die Begegnung in Itzehoe nun am 28. April über die Bühne gebracht werden. Dann ist am 1. Mai die Heimpartie gegen Schwelm vorgesehen, ehe am 4. Mai die BSW Sixers aus Sandersdorf in die Dresdner Margon-Arena reisen sollen.