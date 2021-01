Dresden Titans wollen Coburg erneut besiegen

Dresden. Nach dem 67:62-Auswärtssieg am vergangenen Sonntag in Frankfurt/Main sind die Dresden Titans am Freitag Gastgeber für das zweite Punktspiel im neuen Jahr. Um 20.30 Uhr erwarten die „Titanen“ den BBC Coburg zur Heimpartie in der Margon-Arena. Erneut dürfen zwar wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer in die Halle an der Bodenbacher Straße, doch der Verein bietet im Internet wieder einen Livestream an.

Anzeige