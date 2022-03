Dresden Titans wollen gegen Frankfurt eine offene Rechnung begleichen

Dresden. Die Hauptrunde in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd ist noch nicht vollends vorbei, doch der Staffelsieger steht schon fest: Wie im Vorjahr werden die Dresden Titans (36 Punkte) als Erster über die Ziellinie gehen, denn am letzten Spieltag sind die Männer von Trainer Fabian Strauß nicht mehr einzuholen. Da der ärgste Verfolger aus Koblenz (32 Zähler) am vergangenen Wochenende mit 68:76 in Hanau verlor, können die EPG Baskets vom Deutschen Eck die führenden Sachsen nicht mehr abfangen. Die Dresdner können somit am Sonnabend ab 19.30 Uhr befreit gegen die Fraport Skyliners Juniors aufspielen, mit ihren Fans in der Margon-Arena in jedem Fall die erfolgreiche Titelverteidigung in der Südstaffel feiern. Anzeige

„Rhythmus in die Play-offs mitnehmen“

Doch ganz so locker in die Partie mit den Frankfurtern wollen die Spieler um Kapitän Georg Voigtmann nicht gehen, denn sie wissen einerseits, dass eine Niederlage die Partystimmung auf den Rängen schon etwas dämpfen kann. Andererseits haben sie noch lohnenswerte Ziele in der letzten Begegnung vor den Play-offs. Da wäre beispielsweise die Chance zu nutzen, die eigene Rekordmarke von 18 Saisonsiegen – letztes Jahr waren es 17 Erfolge – noch einmal zu toppen.

Zudem haben die „Titanen“ auch noch eine offene Rechnung mit den Frankfurtern zu begleichen, denn die gewannen das Hinspiel mit 84:57 überraschend klar und brachten den Elbestädtern eine von nur drei Saisonniederlagen bei. Diese böse Klatsche in „Mainhattan“ würde Trainer Strauß gern mit einem Sieg übertünchen. Das Debakel in Hessen ärgert den Coach bis heute: „Natürlich hat mir das nicht gepasst und natürlich denke ich an Revanche. Das habe ich die Jungs auch wissen lassen.“

Außer um eine neue Sieges-Bestmarke und um die Ehre geht es aber noch um etwas Anderes: „Wir wollen mit einem Sieg Selbstvertrauen und Rhythmus in die Play-offs mitnehmen“, stellt Strauß klar. Gerade weil die Dresdner am vergangenen Wochenende wegen der in die Insolvenz gegangenen Elchinger spielfrei waren, ist die Partie gegen die Skyliners Juniors von immenser Bedeutung, denn das erste Play-off-Spiel steigt dann erst am 3. April.

Frankfurter haben was zu verlieren

Titans-Geschäftsführer Rico Gottwald erklärt dazu: „Das ist elementar wichtig, mit Selbstvertrauen in die Play-offs zu gehen. Wir sind zwar schon Südrundenmeister, was schon mal cool, aber rein von der psychologischen Seite ist es sehr wichtig, dass man das Spiel ernst nimmt. Es ist die Generalprobe für die Play-offs, es geht danach gleich scharf los.“ Im Moment spricht vieles dafür, dass der Gegner dann die Iserlohn Kangaroos sind. Die Sauerländer, aktuell Achter im Norden, haben noch zwei Spiele zu absolvieren, sind Anfang April im Wochenrhythmus. Ein kleiner Vorteil für sie, denn die Dresdner haben aktuell auch kein Testspiel nach dem Ende der Hauptrunde geplant.