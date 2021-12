Dresden Titans zu Gast in "Mainhattan"

Dresden. Für die Dresden Titans steht an diesem Sonnabend zum Abschluss der Hinrunde in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd noch das Gastspiel bei den Fraport Skyliners Juniors an. Ab 19 Uhr werden die Männer von Trainer Fabian Strauß um den zehnten Sieg im elften Spiel der Saison kämpfen, um als Spitzenreiter zu überwintern. Anzeige

Der Tabellenführer muss sich auf harte Gegenwehr einstellen, denn die Nachwuchsriege des hessischen Erstligisten steht nach zuletzt vier Niederlagen in Folge gehörig unter Erfolgsdruck. Die Frankfurter werden versuchen, vor allem einen Dresdner in den Griff zu kriegen: Grant Teichmann. Der Deutsch-Amerikaner ist ein gefährlicher Distanzschütze und hat in den ersten zehn Partien Erstaunliches geleistet: Er traf bei 43 von 71 Dreierversuchen, schaffte damit bemerkenswerte 57,7 Prozent. Damit steht der 25-Jährige in allen deutschen Profiligen an der Spitze der Bestenliste.

Wenn Teichmann sein heißes Händchen auch am Main aktiviert und die Titans als Team so gut verteidigen und zusammenspielen wie zuletzt gegen beim 103:76-Heimsieg gegen Speyer, führt wohl kein Weg an den Dresdnern vorbei. Dann können sie Weihnachten als Spitzenreiter feiern und ein wenig vom Aufstieg in die Pro A träumen.