Dresdens Anna Seidel mit gutem achten Platz über 1500 Meter

Sofia. Die deutsche Shorttrackerin Anna Seidel hat bei den Weltmeisterschaften in Sofia am ersten Finaltag einen guten achten Platz über 1500 Meter erkämpft. Als Vierte ihres Halbfinal-Rennens erreichte die 20-jährige Dresdnerin den B-Endlauf, den sie gewann. Damit sicherte sich Seidel auch einen Finalpunkt für die mögliche Teilnahme am 3000-Meter-Superfinale der besten Acht in der Gesamtwertung. Den Sieg im A-Finale holte sich die 1500-Meter-Olympiasiegerin Choi Min-jeong aus Südkorea.