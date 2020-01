Dresdner Sportlerwahl: Sechs Powerfrauen sorgten für Furore

DURCHKLICKEN: Kandidatinnen in der Kategorie "Sportlerin des Jahres"

Wasserspringerin Tina Punzel vom Dresdner SC ist in den vergangenen beiden Jahren zur Vorzeigeathletin im deutschen Verband gereift. War schon 2018 für die 24-Jährige überaus erfolgreich, so setzte sie im vergangenen Jahr noch einen drauf. Im Juli feierte Punzel, der das Wasserspringen durch ihre Eltern in die Wiege gelegt wurde, ihren bislang größten Triumph. In Südkorea gewann sie im Mixed-Synchron mit dem Berliner Lou Massenberg Bronze und damit ihre erste WM-Medaille in ihrer Karriere. Dazu erkämpfte der Schützling von Boris Rozenberg im Einzel vom Dreimeterbrett den erhofften olympischen Quotenplatz. Nur wenige Wochen später sammelte die Sportsoldatin und Studentin der Wirtschaftswissenschaften bei der EM in Kiew gleich viermal Edelmetall. Nach Gold im Team-Event folgten Silber mit Lou Massenberg im Mixed, Bronze im Dreimeter-Einzel und zum Abschluss Silber im Dreimeter-Synchron mit ihrer Berliner Partnerin Lena Hentschel. Zudem kann sich auch Rang vier im Turm-Synchron sehen lassen. Danach wurde die Erfolgsathletin zum zweiten Mal in Folge zur „Wasserspringerin des Jahres“ gewählt. Längst hat sie wieder neue Ziele ins Visier genommen. Mit Lena Hentschel, die inzwischen an ihrer Seite in Dresden trainiert, will sie in diesem Frühjahr auch noch den olympischen Quotenplatz im Synchron holen und dann natürlich bei den Spielen in Japan möglichst gut abschneiden. ©