Dresder Eislöwen testen bei den Eispiraten Crimmitschau

Dresden. Nach den starken Auftritten beim „So geht sächsisch“-Cup am vergangenen Wochenende steht für die Dresdner Eislöwen an diesem Sonntag nun die erste Partie im Rahmen des Nord-Ost-Pokals auf dem Plan. Mit der Partie bei den Eispiraten Crimmitschau (17 Uhr/live bei sprade.tv) bestreiten die Schützlinge von Rico Rossi damit das erste brisante Sachsen-Derby.

Eigentlich sollte am gestrigen Freitag das ausgefallene Heimduell gegen die Lausitzer Füchse nachgeholt werden, doch daraus wurde nichts. Stattdessen wird das erste Heimspiel der DEL2-Hauptrunde am 8. November gegen die Füchse in die Wertung des Nord-Ost-Pokals eingehen. Bei den Eispiraten wollen die Eislöwen natürlich am Sonntag an die gute Leistung vom letzten Wochenende anknüpfen und möglichst mit einem Sieg nach Hause zurückkehren.

Trainer Rico Rossi muss beim Derby auf jeden Fall noch auf Toni Ritter (Augenverletzung), Steve Hanusch (Kiefer) und auch Alexander Dotzler, der nach seiner Krankheit noch Trainingsrückstand hat, verzichten. Im Sahnpark sind maximal 1500 Zuschauer zugelassen, allerdings keine Gäste-Fans. Die Eispiraten gewannen zuletzt gegen die Oberligisten Regensburg und Deggendorf jeweils 4:3, unterlagen aber Zweitligist Bad Nauheim mit 1:4 und dem DEL-Klub aus Wolfsburg mit 1:6.

„Über das Vertrauen freue ich mich sehr“

Wie die Dresdner Verantwortlichen informierten, wird derzeit ein Ausweichtermin für das Spiel beim Oberligisten in Rostock, das am 20. Oktober steigen sollte, gesucht. Die Halle der Piranhas wurde kurzfristig wegen technischer Mängel (Giftgasaustritt) gesperrt. Allerdings soll laut einem Bericht der Rostocker Medien eine Wiedereröffnung schon bald in Sicht sein.

Derweil gab es eine Personaländerung in der DEL2-Kommission. Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf wurde für den zurückgetretenen Atilla Eren von den Heilbronner Falken von der Gesellschafterversammlung als Nachfolger gewählt. Hauptaufgabe der Kommissions-Vertreter ist es, DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch bei der Ausrichtung und bei zu treffenden Entscheidungen der Ligagesellschaft zu beraten und zu unterstützen.