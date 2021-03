Dresdner City-Lauf: Boch läuft Olympia-Norm, Schöfisch hadert mit Seitenstechen

Dresden. Simon Boch aus Regensburg hat bei seinem Marathon-Debüt im Alleingang die Olympia-Norm geknackt. Der 26-Jährige lief am Sonntag beim internationalen Citylauf in Dresden nach 2:10:48 h über die Ziellinie und unterbot die Norm (2:11:30) klar. In den Monaten zuvor hatten Amanal Petros, Hendrik Pfeiffer (beide Wattenscheid) und Richard Ringer (Rehlingen) die Tokio-Marke unterboten. Anzeige

Schöfisch mit einigen Gehpausen

Ringer rutschte auf Position vier ab, kann aber in drei Wochen in Hamburg kontern. In Dresden sorgten Ringer (61:33 Minuten im Halbmarathon) und die gebürtige Leipzigerin Katharina Steinruck-Heinig (31:59 Minuten über 10 km) für weitere deutsche Siege.

Keinen guten Tag im Halbmarathon erwischte Marcus Schöfisch. Der Leipziger vom Verein lauftraining.com lag bis zur 10-km-Marke auf Bestzeit-Kurs (65:30), musste dann aber wegen Seitenstechen einige Gehpausen einlegen und joggte in gut 69 Minuten über die Ziellinie. „Seitenstechen hatte ich noch nie. Ich vermute, dass es am kalten Wind lag. Zwischendurch dachte ich ans Aufgeben, aber das wollte ich vermeiden. Meine Gruppe lief sehr unrhythmisch, auf den Gegenwindpassagen habe ich die Gruppe ständig angeführt, bei Rückenwind wurde ich überholt.“ Doch auch die ersten Kilometer hätten sich schon recht zäh angefühlt. Schöfisch will seine Leistung nicht auf die Bedingungen schieben. "Doch diese waren heute hart. Das merkt man besonders, wenn es nicht so rund läuft."

Sein Ziel Marathon-Bestzeit in diesem Frühjahr behält der 33-Jährige aber im Blick: Noch hat er fünf Wochen Zeit bis zum Einladungsrennen in Berlin, wo er Anfang März bereits eine 10-km-Bestzeit aufgestellt hat. Und die guten Trainingsleistungen der vergangenen Wochen lasse er sich auch nicht durch den schwächeren Auftritt in Dresden vermiesen.