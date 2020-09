Dresdner Derby-Knaller zum Ligastart: Striesen erwartet Laubegast

Anzeige

Dresden. In der letzten Saison lieferten sich der FV Laubegast und die SG Striesen in der Landesklasse Ost ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg in die Sachsenliga. Am Ende schafften dank Corona sowohl Meister Laubegast als auch der Vize aus Striesen den Sprung nach oben. Gleich am 1. Spieltag der neuen Saison kommt es an diesem Sonnabend (15 Uhr) an der Bärensteiner Straße wieder zum direkten Duell. Vorab sprachen der SPORTBUZZER mit den Trainern Jens Frenzel und Christoph Klippel über das Derby.

Im Sachsenpokal waren beide Teams letzten Sonntag erfolgreich. Haben Sie einen Spion zum kommenden Gegner hingeschickt? Jens Frenzel (SG Striesen): Nein, da wollte keiner hin, denn es war sehr schlechtes Wetter an dem Tag. In der Vorbereitung haben wir auch drauf verzichtet, wir kennen Laubegast. Christoph Klippel (FV Laubegast): Im Pokal haben wir Striesen nicht beobachten lassen, wir haben uns um unsere eigenen Sachen gekümmert. In den Vorbereitungsspielen aber haben wir schon den einen oder anderen abdelegiert, der sich Infos aufgeschrieben hat.

Wie haben sich Ihre Neuzugänge präsentiert? Frenzel: Ich bin mit den Neuen sehr zufrieden. Sie helfen uns auf jeden Fall weiter – nicht nur in der Breite, sondern auch qualitativ. Die beiden Loschwitzer Christian Irmscher und Florian Hornig haben Landesliga-Niveau, auch wenn sie jetzt viel höher spielen. Sie sind dran an der ersten Elf. Die beiden jungen Rückkehrer Adrian Eckhardt und Anton Harbaum besitzen richtig Potenzial. Zum Glück haben wir Anton noch freigekriegt. Da hat sich Borea noch bewegt. Klippel: Wir sind sehr zufrieden, alle Neuen haben sich super integriert. Die Mannschaft hat sie auch sehr gut aufgenommen – vom ersten Tag an.

Wie lief die Vorbereitung insgesamt? Frenzel: Wir hätten uns insgesamt bessere Gegner raussuchen müssen – abgesehen natürlich von den Schiebockern, die ich nicht nur am Anfang (0:5 verloren/d. Red.), sondern gern auch am Ende noch einmal gehabt hätte. Das wäre ein guter Vergleich gewesen. Es gab auch ein zwei Absagen von Gegnern, das war etwas unglücklich. Im Großen und Ganzen bin ich aber zufrieden, die Einstellung hat gestimmt. Schade war, dass die Spieler an uns abgebenden Vereine in Sachen Ablösesummen kaum verhandlungsbereit waren – auch bei Spielern, die wir nicht angesprochen haben, sondern die von sich aus zu uns wollten. Klippel: Wir haben im Laufe der Vorbereitung täglich Sprünge nach oben gesehen, angefangen beim ersten Test gegen den DSC (1:1/d. Red.), wo wir uns richtig beschnuppern konnten. In jeder Trainingseinheit, vor allem im Trainingslager in Tschechien, sind wir besser geworden. Da haben die Jungs richtig gut mitgezogen. Der Teamspirit ist definitiv da, die Jungs sind heiß, sitzen vorher und nachher in der Kabine, werten gewisse Sachen aus. Die Leistungen – ob taktisch, läuferisch, individuell oder in der Gruppe – waren gut. Natürlich haben wir auch noch Luft nach oben. Wir gehen optimistisch in die Saison.

Vor gut einem Jahr gewann Striesen das Stadtduell in der Landesklasse Ost auf eigenem Platz mit 4:0 (2:0). © Steffen Manig

Wie steht es aktuell ums Personal? Frenzel: Noch nicht spielberechtigt sind Marc Büchner, Niklas Heinrich und Alex Pfeifer, Christian Irmscher ist angeschlagen. Bei ihm muss man schauen. Wir sind aber breit aufgestellt, haben 18 Mann dabei. Klippel: Bei uns sind zwei Spieler am Wochenende nicht im Kader. Wer das ist, verrate ich nicht. Der Konkurrenzkampf ist auch so hoch, die Trainingseinheiten in dieser Woche waren sehr scharf. Es kann losgehen!