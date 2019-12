Dresdner Dominanz bei den Landesmeisterschaften im Tennis

Leipzig. Die klare Dresdner Dominanz im sächsischen Tennissport wird auch in der Geschichte der Hallentennis-Landesmeisterschaften deutlich, die am Wochenende bereits ihre 28. Auflage erleben. Mit Lydia Steinbach und Christian Haupt führen zwei Ex-Blasewitzer die Meisterlisten eindeutig an. In ihre Fußstapfen ist inzwischen mit Mark Tanz (Blau-Weiß Blasewitz) ein weiterer Dresdner getreten. Der 32-Jährige steht nach seinen Titelgewinnen von 2017 und 2018 bei den von Freitag bis Sonntag in der Vier-Feld-Halle des Sächsischen Tennis-Verbands (STV) in Leipzig-Abtnaundorf stattfindenden Titelkämpfen im Herren-Einzel vor einem möglichen Triple.