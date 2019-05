Dresdner Dreispringerin Jenny Elbe will nach Tokio

Die Sommer-Saison musste sie – wie schon 2017 wegen einer Knieverletzung – erneut sausen lassen. „Ja, in dieser Zeit habe ich auch schon an einen Rücktritt gedacht“, gesteht sie. Doch sie ist eine „Steh-auf-Frau“ und sagt: „Die Olympischen Spiele in Rio haben für mich nicht so gepasst wie erhofft. Deshalb will ich die Spiele nächstes Jahr in Tokio noch erleben. Das ist mein Ziel.“ Dass dieses Vorhaben nicht so leicht zu erreichen sein wird, weiß sie: „Ich habe gemerkt, dass mir die Zeit vom letzten Jahr schon gefehlt hat und das nicht so einfach aufzuholen ist. Deshalb haben wir zuletzt vor allem an der Schnelligkeit, an der Kräftigung und Kraft insgesamt gearbeitet. Zuletzt im Trainingslager in Portugal lief es super. Danach hatte ich mit ein paar kleinen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen“, so Elbe, die für ihren Saisonstart keine Prognose abgeben möchte.