Dresdner Eislöwen kassieren 1:6-Klatsche im Allgäu

Diesmal war es der ESVK, der mit der Unterstützung von knapp 2400 Zuschauern von Beginn an Druck ausgeübt hatte. Dresdens Torhüter Marco Eisenhut hatte schon in den Anfangsminuten mehr Arbeit als ihm lieb war. Der erste gefährliche Versuch der Eislöwen von Kapitän Thomas Pielmeier landete an der Maske von Torhüter Jan Dalgic. Kurios war dann eine Strafzeit für Steve Hanusch, der nicht nur den Kaufbeurer Spieler, sondern auch noch Schiedsrichter Alfred Hascher zu Fall brachte. Doch auch im Liegen entschied der auf Strafzeit für den Dresdener Verteidiger. Der ESVK benötigte für das Überzahlspiel ganze 19 Sekunden, dann zappelte der Puck von Max Lukes zum 1:0 im Netz. Auch beim 2:0 von Branden Gracel mussten die Eislöwen wieder in Unterzahl agieren und einmal mehr wurden die Ausführungen von Rossi bestätigt, dass man auf der Strafbank kein Spiel gewinnt.