Dresdner Eislöwen treffen am Wochenende auf Kaufbeuren und Freiburg

Für die Dresdner Eislöwen steht das nächste DEL2-Punktspielwochenende auf dem Programm: Am Freitagabend, 20. September 2019 um 19.30 Uhr erwartet Thomas Pielmeier & Co. die Mannschaft des ESV Kaufbeuren in der EnergieVerbund Arena. Am Sonntag, 22. September 2019 gastieren die Eislöwen beim EHC Freiburg. Erstes Bully ist um 17.00 Uhr.

Bradley Gratton, Eislöwen-Cheftrainer: „Wir haben gegen Landshut und Bad Tölz zu viele individuelle Fehler gemacht und zu wenig Chancen kreiert. Natürlich haben wir beide Spiele verloren, aber dennoch konnte ich auch einige positive Sachen sehen. Gerade im letzten Drittel am Sonntag hat man gesehen, dass das Team es kann. Wir müssen am Wochenende von Beginn an bereit und wach sein, um die Punkte nach Hause zu holen. Ich denke, dass uns gerade die heimische Kulisse nochmals Rückenwind geben wird.“

Kevin Lavallée: „Wir haben uns die Woche im Training darauf konzentriert, alle Fehler der vergangenen zwei Spiele aufzuarbeiten und zu verbessern. Wir wissen, dass Kaufbeuren eine Mannschaft ist, die sehr schnell agiert und ordentlich Druck auf uns ausüben wird. Wenn wir als Team mit viel Energie, Leistung und Leidenschaft in das Spiel gehen, dann können wir gewinnen.“

Tickets für das Heimspiel am Freitag gibt es nach wie vor im Ticket Onlineshop, in allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie in der Eislöwen-Geschäftsstelle und an den Abendkassen. Zudem werden beide Spiele der Dresdner Eislöwen live auf SpradeTV übertragen.

