Dresdner Eislöwe Suvanto freut sich auf seine Rückkehr nach "Mainhattan"

Dresden. Das dritte Punktspiel-Wochenende hält für die Dresdner Eislöwen zwei schwere Aufgaben bereit. An diesem Freitag (19.30 Uhr) spielen die Elbestädter beim bislang ungeschlagenen Spitzenreiter Frankfurt und am Sonntag (17 Uhr) empfangen sie daheim den EHC Freiburg mit ihrem neuen Cheftrainer Robert Hoffmann.

Nach dem knappen Sieg über Kaufbeuren hatte Trainer Andreas Brockmann trotz der Punktausbeute seine Unzufriedenheit kundgetan und gesagt, dass er von seinen Jungs mehr erwartet. Nachdem der 54-Jährige den Puls runtergefahren und noch mal über seine eigenen Worte vor der Saison nachgedacht hatte, stimmte er versöhnlichere Töne an: „Ich selbst habe ja vorher immer davon gesprochen, dass wir mit der neuformierten Mannschaft Geduld brauchen. Da muss ich mich selber an die eigene Nase fassen. Natürlich fehlt uns in einigen Bereichen noch die Konstanz, aber das geht eben nicht von heute auf morgen“, gibt er zu.

Bei den Löwen in Frankfurt wird es für sein Team auf jeden Fall eine harte Nuss werden, wollen sie Zählbares mit nach Hause bringen. „Sie spielen mit ihrem neuen tschechischen Trainer ein anderes System als in den letzten Jahren. Das ist viel aggressiver geworden. Sie haben eine sehr gute Mannschaft, vom ersten bis zum vierten Sturm, gute Verteidiger und zwei super Torhüter“, weiß Brockmann. Er betont aber zugleich: „Wir müssen zuallererst auf uns schauen und wollen natürlich versuchen, das Spiel zu gewinnen.“

Suvanto lobt die Unterstützung bei den Löwen

Für Verteidiger David Suvanto wird es ein spezielles Duell werden, schließlich trug der Schwede in den vergangenen beiden Spielzeiten das Trikot der Hessen. Lief es für den 27-Jährigen im ersten Jahr noch sehr gut, durchlebte er voriges Jahr eine schwere Zeit. Denn der aus Hedemora stammende Crack infizierte sich mit Covid-19 und hatte dann fast vier Monate mit den Nachwirkungen zu kämpfen. Herzprobleme machten ihm bei starker Belastung zu schaffen und so konnte er lange nicht aufs Eis zurückkehren.

Ausdrücklich aber lobt der sympathische Sportmann die Unterstützung bei den Löwen: „Ich freue mich auf das Spiel und die Rückkehr in die Eissporthalle Frankfurt. Es wird schön, viele bekannte Gesichter wiederzusehen, aber auch ein sehr schweres Spiel für uns. Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal bei allen in Frankfurt bedanken, die mir dabei geholfen haben, nach Corona wieder zurückzukommen. Ich wurde von allen Seiten sehr gut betreut“, so der 1,86 Meter große Athlet, der dann bei den Eislöwen gleich Pech hatte: „Da habe ich mich in meinem ersten Spiel nach neun Monaten gleich verletzt. Das war vor allem mental schwierig“, bekennt er und ist deshalb froh, dass er relativ schnell wieder aufs Eis zurückkehren konnte.

Brockmann erwartet mehr Effektivität vorm Tor

Und er hofft, dass er seine Offensivqualitäten noch besser einbringen kann. „Ob ich score oder nicht, ist aber nicht so entscheidend. Wichtiger ist, dass wir als Team Erfolg haben“, so Suvanto, dem der Coach bescheinigt, dass er „bei jedem Training hundert Prozent gibt und ein sehr wichtiger und solider Spieler für uns ist“.



Obwohl Suvanto nach zwei Jahren in Deutschland schon recht gut deutsch versteht, freut er sich natürlich, mit seinen drei schwedischen Mitspielern sich auch in der Muttersprache unterhalten zu können. Von seinen Sturmkollegen David Rundqvist und Johan Porsberger erwartet Coach Brockmann noch mehr Effektivität vorm Tor.