Dresdner Eislöwen bauen auf Schweden-Power

Dresden. Mit einem Novum starten die Dresdner Eislöwen an diesem Freitag in die neue DEL2-Saison. Erstmals steht gleich zum Auftakt das brisante Sachsenderby bei den Lausitzer Füchsen auf dem Programm. Und endlich – nach 572 Tagen Abstinenz – wird wieder ein Punktspiel vor Fans gespielt. Wie in der gesamten Liga haben auch Füchse und Eislöwen genehmigte Hygienekonzepte und dürfen ihre Hallen jeweils zu 50 Prozent auslasten. Anzeige

So können die Eislöwen am Sonntag beim ersten Heimauftritt gegen die Bayreuth Tigers (16 Uhr) Unterstützung von maximal 2206 Zuschauern bekommen. Der Dresdner Trainer Andreas Brockmann hofft nicht nur da, sondern „in der gesamten Spielzeit auf möglichst viele Fans“ in der heimischen Halle.

Für die Fans der Blau-Weißen wird wohl die neue Saison so spannend wie lange nicht. Schließlich wagte der Klub nach dem enttäuschenden Ergebnis der vorangegangenen Saison im Sommer einen kompletten Umbruch. Für frischen Wind sorgte der neue Sportdirektor Matthias Roos, der federführend in Abstimmung mit dem Cheftrainer den Kader bis auf wenige Ausnahmen umkrempelte. Gleich 18 Cracks im 26-er Aufgebot wurden neu verpflichtet. Dabei sind mit Timo Walther und Arturs Kruminsch auch zwei Rückkehrer.

Es braucht etwas Zeit

Das Anforderungsprofil bei der Zusammenstellung der Mannschaft beschrieb Roos noch einmal klar: „Jung, laufstark, dynamisch, erfolgshungrig und hochmotiviert mit viel Potenzial.“ Was die Kontingentspieler angeht, so setzte Roos komplett auf den schwedischen Markt und lotste mit den Verteidigern Simon Karlsson und David Suvanto sowie den Stürmern David Rundqvist und Johan Porsberger gleich ein Quartett aus dem skandinavischen Land an die Elbe.

Insgesamt ist der Kader deutlich jünger geworden, der Altersdurchschnitt liegt jetzt bei 24,3 Jahren. Andreas Brockmann ist überzeugt, dass „die Mischung stimmt“ und er jetzt eine Mannschaft zur Verfügung hat, mit der er seine Philosophie vom Eishockey umsetzen kann. Und die beschreibt der 54-Jährige so: „Ich will attraktives, laufstarkes, aktives, aggressives und druckvolles Eishockey spielen. Alles muss in Bewegung sein, wir wollen viel forechecken. Bei mir beginnt die Defensive in der Offensive, dazu gehört auch viel Disziplin. Wir wollen wenig Chancen des Gegners zulassen, ihn stattdessen zu Fehlern zwingen und wir wollen auch deutlich weniger Tore bekommen als letzte Saison.“

Allerdings weiß der erfahrene Trainer auch, dass dies bei so viel neuem Personal alles seine Zeit braucht. So zeigt er sich mit der Vorbereitung auch zufrieden: „Die Jungs haben sehr gut gearbeitet. Es ist ja eine junge Truppe und da muss man auch Geduld mitbringen. Wir hatten sehr viele Aufs und Abs, aber in der Vorbereitung sind Ergebnisse sekundär. Ab jetzt aber geht´s um Punkte. Da werden wir Spiel für Spiel vorangehen und an vielen Details weiter feilen“, so der Coach, der auch schon mit einigen Verletzungsausfällen zu kämpfen hatte.



Wirtschaftlich gut aufgestellt

Wer die Führungspersönlichkeiten im Team sein sollen, lässt sich auch schon daran ablesen, wen Brockmann zum Kapitän ernannte und welche Cracks die Mannschaft zu Assistenten wählte. So trägt auch in dieser Saison Torjäger Jordan Knackstedt das „C“ auf der Brust, ein „A“ erhielten die beiden Rückkehrer Timo Walther und Arturs Kruminsch sowie Vladislav Filin. Aber auch der Deutsch-Schweizer Yanick Schwendener gehört als erfahrener Goalie, der als klare Nummer eins verpflichtet wurde, zu den Stützen im Team.

Ab Mittwoch können in der Eislöwen-Geschäftsstelle die Dauerkarten für die neue Saison abgeholt werden! Zusätzlich... Gepostet von Dresdner Eislöwen am Montag, 27. September 2021

Was die Vereinsführung vom neuformierten Kader erwartet, bringt Matthias Roos klipp und klar auf den Punkt: „Den Einzug ins Play-off-Viertelfinale. Alles andere wäre eine Enttäuschung.“ Wirtschaftlich sieht Geschäftsführer Maik Walsdorf die Eislöwen trotz Corona gut aufgestellt. Die meisten Sponsoren konnten gehalten, sogar neue hochkarätige Partner wie Infineon dazugewonnen werden. Auch von der Infrastruktur sei man gut aufgestellt, wie Walsdorf betont. Vielleicht wird es ja wirklich mal wieder eine Saison, die allen richtig Spaß macht.