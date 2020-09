Dresdner Eislöwen bauen weiter auf René Kramer

Dresden. Die Dresdner Eislöwen setzen in der Verteidigung weiter auf René Kramer. Der 32-Jährige wird auch in der neuen Saison im Eislöwen-Dress auflaufen. Der gebürtige Berliner geht damit in seine sechste Spielzeit in Dresden. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Abwehrspieler 45 Partien, erzielte dabei fünf Tore und bereitete 13 Treffer vor.