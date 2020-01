Dresdner Eislöwen gewinnen Heimspiel gegen Freiburg

Dresden. Im vierten Anlauf haben die Dresdner Eislöwen den „Bock umgestoßen“. Nach der dritten Niederlage gegen den EHC Freiburg vergangenen Freitag setzten sich die Schützlinge von Trainer Rico Rossi am Sonntag gegen die Breisgauer mit 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) durch. Allerdings bleiben die Elbestädter trotz der wichtigen drei Punkte auf dem neunten Platz. Der Eislöwen-Coach freute sich nach der Partie vor allem über die „routinierte, abgeklärte Vorstellung“ seines Teams.

„Wir müssen die neutrale Zone noch besser überbrücken“, sah Verteidiger Alexander Dotzler in der Pause Reserven. Zuerst aber zeigte kurz nach Wiederbeginn Keeper Riku Helenius einige starke Paraden, war aber in der 29. Minute machtlos. Garret Pruden brachte den Tabellenzweiten erneut mit 2:1 in Front. Die Rossi-Schützlinge brachte das jedoch nicht aus der Fassung. Nach einem schönen Alleingang besorgte Petr Pohl clever den 2:2-Ausgleich (34.). Der nächste Jubel ließ nicht lange auf sich warten. Drei Minuten vor der zweiten Pausensirene markierte Nick Huard die erste Führung, netzte mit einem Nachschuss zum 3:2 ein. Im Schlussabschnitt brachte Steve Hanusch nach perfekter Vorarbeit von Top-Scorer Jordan Knackstedt die Eislöwen mit dem 4:2 (42.) auf die Siegerstraße. Dale Mitchell setzte mit dem 5:2 (56.) den Schlusspunkt. Während Gäste-Trainer Peter Russell zugab: „Ich bin enttäuscht, vor allem von dem Spiel meiner Mannschaft ohne Scheibe.“