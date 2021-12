Dresdner Eislöwen biegen Sachsen-Derby im Sahnpark noch um

Zunächst hatten die Gäste gut in die Partie gefunden. In der 8. Minute nutzte Philipp Kuhnekath einen Puckverlust von Eispiraten-Stürmer Patrick Pohl, reagierte blitzschnell und netzte ein zur 1:0-Führung. Doch nach den ersten zehn Minuten kamen die Hausherren besser ins Spiel und Luca Gläser besorgte in der 13. Minute den 1:1-Ausgleich Eislöwen-Goalie Kristian Hufsky, der diesmal eine Einsatzchance erhalten hatte, war noch an der Scheibe dran, dann rutschte sie doch über die Linie.