Dresdner Eislöwen bleiben daheim erstmals punktlos

Dresden. Der Festtagsbraten lag den Cracks der Dresdner Eislöwen wohl etwas zu schwer im Magen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kassierten die Schützlinge von Andreas Brockmann die erste Heimniederlage nach regulärer Spielzeit in dieser Saison. Die Hausherren unterlagen den Bayreuth Tigers nach wechselvoller Partie mit 5:6 (2:2, 0:2, 3:2). „Wir haben die ersten beiden Drittel verschlafen und auch bis Mitte des Schlussdurchgangs haben wir uns schwergetan. Und dann dürfen wir natürlich kein Gegentor in Unterzahl bekommen“, zeigte sich Yannick Drews nach der Partie selbstkritisch. Anzeige

Andreas Brockmann wollte „nicht zu hart ins Gericht gehen“ mit seinen Jungs, aber zufrieden zeigte sich der Coach natürlich nicht, monierte vielmehr: „Mit der Einstellung, mit der wir in dieses Spiel gegangen sind, kannst du nicht gewinnen. Wir haben unsere fünf Tore geschossen, aber den Rest haben wir eigentlich nicht gut gespielt. Da muss ich Bayreuth ein Kompliment machen“, so Brockmann weiter, sie haben von Anfang an engagiert gespielt, sind in jeden Zweikampf gegangen und man hat gesehen, sie wollten unbedingt gewinnen.“ Doch schon am Dienstag können es die Elbestädter wieder besser machen, schließlich steht das heiße Derby bei den Lausitzer Füchsen auf dem Plan.

Bitterer Ausgang, wir gehen erstmals zu Hause leer aus.

Erst vor einer Woche hatten die Blau-Weißen in Bayreuth einen 3:0-Sieg gefeiert. Doch die Tigers revanchierten sich. Schon in der 4. Minute brachte Frédérik Cabana sein Team in Führung. Drei Minuten später konnte Tom Knobloch ausgleichen, aber im Gegenzug gelang Luke Pither der erneute Führungstreffer für die Gäste. Jannis Kälble markierte jedoch in der 16. Minute den erneuten Ausgleich. Im Mitteldrittel setzten die Tigers ihr aggressives Forechecking fort und Ville Järveläinen brachte sein Team mit 3:2 (25.) erneut in Front. Maximilian Menner erhöhte dann sogar auf 4:2 (33.).