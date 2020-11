Dresdner Eislöwen brechen im letzten Drittel noch ein - 1:4 bei Bietigheim Steelers

Ungenutzte Chancen

„Es war ein Spiel der Special Teams. Wir haben zum Schluss unnötige Strafen gezogen, aber über 40 Minuten hat sich die Mannschaft gut präsentiert. Am Ende müssen wir natürlich disziplinierter spielen“, erklärte Eislöwen-Coach Rico Rossi. Wie schon am Wochenende musste Rossi weiterhin auf die verletzten Toni Ritter und Arne Uplegger verzichten.

Die Startoffensive der Hausherren überstanden die Elbestädter unbeschadet. Auch die größte Chance von Norman Hauner in der 4. Minute parierte Eislöwen-Keeper Riku Helenius sicher. Allerdings scheiterte drei Minuten später auch Vladislav Filin am gegnerischen Schlussmann Cody Brenner. Während die Blau-Weißen sehr diszipliniert aus einer geordneten Defensive agierten, nahmen sich die Steelers dann gleich mehrere „Auszeiten in der Kühlbox“ hintereinander. Damit stand der Goalie der Gastgeber noch mehr im Brennpunkt, doch die Dresdner konnten aus ihren Möglichkeiten im Powerplay kein Kapital schlagen.

Gegentor nach Videobeweis

Den ungenutzten Möglichkeiten sollten die die Rossi-Schützlinge noch nachtrauern. Als die recht kleinlich agierenden Schiedsrichter in der 33. Minute erst Evan Trupp in die „Zwei-Minuten-Denkpause“ schickten und wenig später auch noch seinen Teamgefährten Steven Rupprich, konnten die Gastgeber 33 Sekunden im Fünf-Drei-Überzahlspiel agieren. Fast folgerichtig kassierten die Dresdner den Ausgleich. Torschütze zum 1:1 (35.) war Norman Hauner. Da allerdings fast zur gleichen Zeit Trupp von der Strafbank zurückkehrte, gab es bei den Schiedsrichtern Verwirrung, ob es mit Überzahl für die Gastgeber weiterging oder nicht. Nach langer Video-Begutachtung kehrten die Unparteiischen zurück, und die Dresdner waren wieder vollzählig. Ein Tor fiel in diesem Abschnitt nicht mehr. Nach der gaben die Hausherren Gas, wollten unbedingt die drei Punkte erkämpfen. Unaufmerksamkeiten in der Eislöwen-Defensive nutzte in der 44. Minute C.J. Stretch, der sich völlig unbedrängt durch die Eislöwen-Reihen tanken konnte und Riku Helenius zum 2:1 (44.) überwand. Dennoch war da noch nichts entschieden.