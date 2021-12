Dresdner Eislöwen drehen am Personalkarussell

Dresden. Die Dresdner Eislöwen bestreiten heute (19.30 Uhr) das letzte Spiel vor Weihnachten. Das Team von Andreas Brockmann empfängt daheim den Tabellenvorletzten EV Landshut. Von der Papierform her scheinen die Karten klar verteilt, doch der Coach will davon nichts wissen: „Landshut hat eine Mannschaft mit sehr hoher Qualität. Irgendwann wird sich das Blatt auch für sie wenden. Immerhin haben sie zuletzt auch Frankfurt geschlagen. Wir müssen gewarnt sein, dürfen nicht auf die Tabelle schauen.“

Allerdings hatten die Blau-Weißen schon im November das erste Spiel mit 6:1 für sich entschieden, als Interimstrainer Axel Kammerer an der Bande stand. Inzwischen übernahm mit Heiko Vogler ein neuer Trainer das Amt als Chefcoach. Die Dresdner, derzeit Tabellendritter, wollen natürlich mit einem Sieg in die kurze Pause zum Fest gehen.

Unmittelbar vor der Partie drehte sich bei den Elbestädtern das Personalkarussell weiter. Zunächst einmal wurde der vertrag mit Moritz Israel aufgelöst. Der 25-jährige gebürtige Zittauer war im Sommer von den Ice Fighters Leipzig an die Elbe gewechselt, konnte sich aber nicht durchsetzen. Der Stürmer absolvierte acht Spiele für die Dresdner, schließt sich jetzt dem Oberligisten Riessersee an.

Mehrfachspielberechtigung möglich

Zugleich lizensierten die Eislöwen mit Ricardo Hendreschke und Georg Ginsburg zwei talentierte Stürmer. Hendreschke ist ein Dresdner Eigengewächs und mit 21 Toren und 20 Vorlagen Topscorer des U20-Teams in der DNL. In den vergangenen Wochen trainierte der 18-Jährige bereits mit den Profis und kam bei Kooperationspartner Erfurt zu vier Einsätzen.

Sportdirektor Matthias Roos: „Ricardo ist der talentierteste Spieler in unserer U20-Mannschaft und hat sich zudem durch gute Trainingsleistungen im DEL2-Team für einen Vertrag empfohlen. In den nächsten zwei Wochen ist er in Erfurt eingeplant, danach werden wir die richtige Balance zwischen Einsätzen in der U20 und im Seniorenbereich für ihn finden.“

Georg Ginsburg erhält eine Förderlizenz von den Eisbären Berlin. Da der 19-Jährige nicht für das Berliner DEL-Team lizensiert wurde, ist eine Mehrfachspielberechtigung möglich. Die Eisbären Juniors sind Tabellenführer in der DNL/Division 1 und damit die beste U20-Mannschaft in Deutschland. In 25 Spielen erzielte er 8 Tore und gab 15 Vorlagen. „Georg hat sich unter Jochen Molling gut entwickelt. In den nächsten zwei Wochen wird er fest in Dresden trainieren. Danach werden wir abstimmen, wo er zum Einsatz kommen wird“, so Roos.