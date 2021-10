Dresdner Eislöwen empfangen die Selber Wölfe und müssen nach Bad Nauheim

Dresden. Am vergangenen Wochenende konnten die Dresdner Eislöwen vier Punkte sammeln und damit auf Platz acht klettern. Daran wollen die Elbestädter an diesem Wochenende anknüpfen, vielleicht sogar noch eins draufsetzen. Diesmal spielen die Schützlinge von Andreas Brockmann zuerst daheim, empfangen an diesem Freitagabend (19.30 Uhr) die Selber Wölfe und am Sonntag geht es dann auswärts bei den Roten Teufeln Bad Nauheim weiter. Anzeige

„Selb hat sich kontinuierlich in dieser Saison gesteigert“

Das letzte Pflichtspiel zwischen den Blau-Weißen und einem Team von Selb liegt schon 6503 Tage zurück – am 9. Januar 2004 standen sich beide Mannschaften in der Oberliga gegenüber. Die Gäste schafften als Oberliga-Meister im Frühjahr den Aufstieg in die DEL2 und belegen aktuell den zwölften Platz. Nach schwierigem Start kam der Neuling zuletzt sehr gut in Fahrt, feierte mit Siegen in Bad Tölz (6:4) und daheim gegen die starken Crimmitschauer (3:2) ein Sechs-Punkte-Wochenende.

Im Team der Wölfe gibt es mit Verteidiger Lukas Slavetinsky und Stürmer Feodor Boiarchinov zwei bekannte Gesichter. Der mittlerweile 40-jährige Slavetinsky spielte in der Saison 2001/02 und dann noch einmal zwischen 2013 und 2015 für die Elbestädter. Danach ging er nach Ravensburg und schloss sich 2020 den Wölfen an. Feodor Boiarchinov jagte von 2013 bis 2016 in Dresden dem Puck hinterher, wechselte in der vergangenen Saison von den Lausitzer Füchsen zu den Oberfranken.

Nach den Erfolgen am vergangenen Wochenende sollten die Eislöwen den Aufsteiger also keinesfalls unterschätzen. Das unterstreicht auch Trainer Andreas Brockmann: „Selb hat sich kontinuierlich in dieser Saison gesteigert. Wir müssen aus dem Kopf bekommen, dass die Selber Aufsteiger sind. Es ist eine unangenehme Mannschaft, die sehr körperbetont und auch diszipliniert nach hinten spielt, aber auch vorn immer gefährlich ist. Sie ist geprägt von den zahlreichen kanadischen Spielern. Doch wir müssen zuerst unseren Job machen, dürfen keine Kontersituationen zulassen und müssen vorn druckvoll agieren“, betont der Coach.

Gegen Top-Scorer gefordert

Matej Mrazek als einer der auffälligsten „jungen Wilden“ bei den Elbestädtern, der zudem zum „Fan-Spieler“ gewählt wurde, sieht das ähnlich: „Selb macht das Spiel immer sehr unangenehm, darauf müssen wir vorbereitet sein. Das heißt, hart spielen und von Anfang an bereit sein. Dazu müssen wir hinten die Räume wieder besser schließen und vorn die Tore erzwingen“, so der 21-Jährige, der für die Blau-Weißen schon zwei Tore in den bisherigen Pflichtspielen erzielte und zudem den Siegtreffer im Testspiel gegen Selb (4:3) markierte.