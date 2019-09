Dresdner Eislöwen erhöhen ihren Etat

Dresden. Thomas Barth schaut mit Spannung und Vorfreude auf die an diesem Freitag startende neue Saison der DEL2, die die Dresdner Eislöwen mit der Heimpartie gegen Aufsteiger Landshut eröffnen. Er habe ein gutes Gefühl, sagt der Sport-Geschäftsführer, aber nach den Erfahrungen der vergangenen Spielzeit will er den Puck flach halten.

„Ja, wir haben uns im Sommer sehr gezielt und gut verstärkt und ja, ich bin mit der Vorbereitung zufrieden. Man hat bereits gesehen, die Mannschaft bringt mehr Energie, Aggressivität und Charakter aufs Eis. Doch ob wir wirklich richtig liegen, das werden wir erst in den nächsten Wochen sehen. Nach neun, zehn Spielen können wir mehr sagen. Denn klar ist“, hebt der 39-Jährige hervor, „auch die anderen 13 Klubs haben keinesfalls geschlafen und sich verstärkt.“

Ehrgeiziges Ziel

Deshalb will Barth auch vor Saisonbeginn nicht in Träumerei verfallen. „Wir wollen die direkte Qualifikation für die Play-offs schaffen. Das ist schon ein ehrgeiziges Ziel“, findet er.

Keine Beteiligung am Wettrüsten

Wie Maik Walsdorf, kaufmännischer Geschäftsführer, zum Vorbereitungsstart verkünden konnte, wird das Budget für die neue Spielzeit angehoben. Der Etat soll bei geschätzten 2,6 Millionen Euro liegen. Spitze in der Liga sind übrigens die Löwen Frankfurt, die mit 3,9 Millionen Euro planen können. „Natürlich sieht man bei einigen Klubs wie Frankfurt oder Ravensburg, dass sie langfristig in Richtung Aufstieg planen“, meint Barth. Er und auch ESCD-Präsident Peter Miksch, der als einer der wichtigsten Gesellschafter alle Entscheidungen mit verantwortet, betonen unisono, dass sich die Dresdner an einem Wettrüsten jedoch nicht beteiligen werden.