Dresdner Eislöwen erreichen Rang zwei beim Heimturnier

Fast wäre den Elbestädtern gegen den DEL-Vertreter aus Krefeld, der sich zuvor gegen den tschechischen Extraligisten Litvinov mit 5:4 durchgesetzt hatte, dann sogar eine Sensation gelungen. Doch nach einer 3:1-Führung mussten sich die Gastgeber am Ende mit 3:6 (2:0, 1:4, 0:2) geschlagen geben. Platz drei belegte Litvinov nach einem knappen 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen gegen Landshut.

Eispiraten Crimmitschau schlittern am Turniersieg vorbei

Mehr zum Eishockey in Sachsen

Bradley Gratton musste auf den verletzten Christian Kretschmann sowie auf Mario Lamoureux und Florian Proske (beide Infekt) verzichten. Die Blau-Weißen präsentierten sich gegen Landshut bis zur 45. Minute hervorragend. Jordan Knackstedt, Elvijs Biezais (2), Niklas Jentsch und Steven Rupprich hatten für einen 5:1-Vorsprung gesorgt. Am Ende ging den Hausherren etwas die Luft aus und man ließ Landshut bis auf ein Tor herankommen. „Die Mannschaft muss mit einer solchen Führung anders umgehen lernen“, monierte Gratton, der aber auch viele gute Sachsen von seinem Team sah.

Ähnlich war es gegen Krefeld. Nach Treffern von Dale Mitchell, Steven Rupprich und Kevin Lavallee lagen die Dresdner in der 29. Minute mit 3:1 vorn, dann aber drehte der Erstligist das Spiel. „Ich habe erneut viele gute Dinge gesehen. Die Jungs haben über weite Teile einen guten Job gemacht, haben hart gearbeitet und sind viel gelaufen. Im letzten Drittel hat man gemerkt, dass sie ein wenig müde wurden und leichte Tore verschenkt haben. Am Ende darf man aber nicht vergessen, dass wir gegen ein höherklassiges Team gespielt haben“, so das Fazit von Gratton, der das letzte Drittel auch noch auf Timo Walther (Augenverletzung) verzichten musste.