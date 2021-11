Dresdner Eislöwen erwarten Heilbronn: Petersen geht mit Glücksgefühlen in die Partie

Dresden. Nach dem klaren Erfolg in Landshut geht es für die Eislöwen an diesem Wochenende mit den nächsten zwei Spielen nahtlos weiter. Am Freitag empfangen die Schützlinge von Andreas Brockmann daheim die Heilbronner Falken (19.30 Uhr) und reisen am Sonntag zum ESV Kaufbeuren (17 Uhr), wo der Dresdner Coach mehrere Jahre erfolgreich als Trainer gearbeitet hat.

Petersen: "So ein Tor vergisst man nicht"

Noch mit Glücksgefühlen ausgestattet, geht Jussi Petersen in die Partie. Immerhin gelang dem 19-jährigen gebürtigen Hannoveraner gegen Landshut sein erstes Profitor. „Da war ganz viel Erleichterung. So ein Tor vergisst man nicht. Gerade bei so einem Sieg in Landshut war das besonders schön“, freute sich der U20-Nationalspieler, der gerade erst vom Vier-Nationen-Turnier mit der Auswahl aus Norwegen zurückkehrte und sich jetzt mit guten Leistungen im Verein weiterhin für den WM-Kader empfehlen will. „Ich war bisher bei allen drei Lehrgängen dabei und habe ein gutes Gefühl“, glaubt der Stürmer an die Teilnahme an der WM in Kanada, die am 25. Dezember beginnt. Brockmann meint: „Ich würde mich freuen, wenn er für die Nationalmannschaft in Kanada spielt.“

