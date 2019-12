Dresdner Eislöwen feiern 5:1-Heimsieg nach Blitzstart

Dresden. Die Dresdner Eislöwen sind zurück in der Erfolgsspur und haben das „Joker-Wochenende“ mit einem Sieg eröffnet. Sie setzten sich im ersten von zwei Spielen gegen den ESV Kaufbeuren in eigener Halle mit 5:1 (3:1, 0:0, 2:0) durch. Der „zweite Akt“ folgt am Sonntag im Allgäu.