Dresdner Eislöwen feiern fünften Sieg in Serie

Kaufbeuren/Dresden. Bei den Dresdner Eislöwen läuft es immer besser. Die Elbestädter konnten nach dem knappen Derby-Sieg gegen die Füchse am Sonntag beim ESV Kaufbeuren nachlegen und mit 4:1 (0:0, 4:1, 0:0) gewinnen. Damit feierten die Blau-Weißen an der alten Wirkungsstätte ihres Trainer Andreas Brockmann den fünften Sieg in Folge. Mit den fünf Punkten vom Wochenende klettern die Elbestädter in der Tabelle weiter nach oben. Anzeige

„Wir haben heute hervorragend gespielt. Das war ein wichtiger Auswärtssieg. Wir wussten, wir müssen von Anfang an bereit sein und läuferisch mithalten. Das haben wir sehr gut gemacht. Im zweiten Drittel konnten wir die Strafzeiten des Gegners schnell ausnutzen, aber ich habe gewarnt. Es war trotzdem ein enges Spiel. Nach dem 1:4 sind wir kurz ein bisschen durcheinandergekommen, aber im letzten Drittel haben wir dann vorn clever gespielt und hinten wenig zugelassen. Es freut mich sehr für die Jungs“, schätzte Andreas Brockmann ein.

Der neue Eislöwen-Rekordspieler Steven Rupprich war diesmal daheim geblieben, denn Ehefrau Gina erwartet in diesem Tagen das dritte gemeinsame Kind. Eine weitere Änderung im Kader nahm Andreas Brockmann vor. Er gab diesmal Evan Trupp eine Einsatzchance, dafür musste Elvijs Biezais als überzähliger Kontingentspieler zu Hause bleiben. Die Elbestädter erwischten einen guten Start, bestimmten schon in den ersten zehn Minuten klar das Spielgeschehen auf dem Eis. Sie erarbeiteten sich einige gute Chancen, konnten sie aber nicht in Zählbares ummünzen. So ging es torlos zum Pausentee.

Eislöwen agierten abgeklärt

Offensichtlich fand Andreas Brockmann die richtigen Worte, denn im zweiten Abschnitt funktionierte das Powerplay gleich dreimal hervorragend. Schon gleich nach Wiederbeginn konnte Dennis Swinnen in Überzahl die 1:0-Führung erzielen. Und weil die Joker anschließend in rascher Folge die Kühlbox frequentierten, sorgte Kapitän Jordan Knackstedt in doppelter Überzahl für das 2:0 (24.). Dass der Top-Scorer auch gut nach hinten arbeitet, bewies er sechs Minuten später, als er eine gute Möglichkeit von Tobias Wörle vereitelte. Nur Sekunden später zog Kevin Lavallée von rechts ab, mit dem Nachschuss baute Tom Knobloch den Vorsprung auf 3:0 (30.) aus. Für ihn war es der erste Saisontreffer.