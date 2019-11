Dresdner Eislöwen feiern im Fuchsbau ihren dritten Sieg in Serie

Dresden. Dieser Sieg tat besonders gut. Die Dresdner Eislöwen haben ihren Aufwärtstrend bei den Lausitzer Füchsen untermauert und das bis zum Schluss spannende Derby vor 2744 Zuschauern mit 6:5 (0:2, 3:2, 3:1) gewonnen. Damit feierten die Schützlinge von Rico Rossi den dritten Sieg in Folge und kletterten in der Tabelle auf den zehnten Platz. In dieser Woche stehen nun die letzten beiden Partien vor der Länderspielpause auf dem Plan. Am Freitag (19.30 Uhr) spielen die Elbestädter beim Schlusslicht ESV Kaufbeuren und am Sonntag gastiert der Tabellenneunte EHC Freiburg in der Energieverbund-Arena (17 Uhr).

Trainer Rossi jubelte über den Derby-Erfolg, mit dem sich seine Jungs auch für die erst kürzlich erlittene 4:6-Niederlage in eigener Halle gegen die Füchse revanchierten. Vor allem, dass sein Team im letzten Drittel mit viel Selbstvertrauen aufgetreten sei und zudem das erforderliche Fitnessniveau immer mehr greife, freute den 54-Jährigen besonders. Mehrfach hatten die Blau-Weißen zurückgelegen, sich davon aber nicht beeindrucken lassen, sondern sie kämpften sich immer wieder zurück, was für die intakte Moral der Truppe spricht. Füchse-Coach Corey Neilson musste nach der engen Partie zugeben: „Die Schnelligkeit der Dresdner war auch ein Schlüssel für den Sieg. Mein Team konnte nicht viele Bullys gewinnen, hat einfache Tore zugelassen und viele Chancen nicht genutzt. Ich bin heute ausgecoacht worden.“