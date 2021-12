Dresdner Eislöwen feiern Last-Minute-Erfolg

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben sich mit dem nächsten Sieg in die kurze Weihnachtspause verabschiedet. Das Spiel gegen den EV Landshut gewannen sie mit 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung. Zum Matchwinner avancierte Johan Porsberger, der 38 Sekunden vor dem regulären Ende noch den Ausgleich erzielte und der zudem 0,7 Sekunden vor der Schluss-Sirene in der Verlängerung den Siegtreffer markierte. Mit den beiden Punkten festigen die Elbestädter den dritten Platz und haben sich ihren Festtagsbraten redlich verdient. Am zweiten Feiertag geht es dann schon mit dem nächsten Heimspiel gegen die Bayreuth Tigers (17 Uhr) weiter. Anzeige

Andreas Brockmann war am Ende sehr glücklich über den Last-Minute-Sieg seiner Jungs: „Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird. Auch wenn Landshut nur mit wenigen Spieler angereist ist, hat das Team Qualität. Nach dem schnellen 1:0 haben wir vielleicht in der Euphorie gedacht, es geht von allein. Dann haben wir ein bisschen die Geduld verloren. Doch am Ende hat die Mannschaft einmal mehr Charakter gezeigt und, dass wir Vertrauen in unser Spiel bis zum Ende haben.“

0,7 Sekunden vor Ende der Verlängerung besorgt Johan Porsberger den Siegtreffer!💪💪 Gepostet von Dresdner Eislöwen am Mittwoch, 22. Dezember 2021

Für die Mannschaft stehen jetzt zwei freie Tage an, am ersten Feiertag bittet der Coach seine Jungs dann wieder zum Training. Während viele Spieler nach Hause fahren, bleibt das Quartett aus Schweden in Dresden. Wie Simon Karlsson berichtete, wird er mit seinen Kollegen David Suvanto und David Rundqvist feiern. „Wir haben uns typisches schwedisches Essen über eine Homepage in der Heimat bestellt. Dazu gehören vor allem Hackbällchen, Würstchen und ein typischer schwedischer Weihnachtsschinken“, wie der Verteidiger verriet.

Alles auf eine Karte

Vor dem Spiel hatten die Fans für die Mannschaft Weihnachtsgrüße in allen Sprachen der Spieler in die Nordkurve gehängt. Leider fand ja auch diese Partie vor leeren Rängen statt. Dennoch entrollten die Cracks nach dem Duell ebenfalls ein Banner mit einem Weihnachtsgruß an die Fans.

Der Start in die Begegnung verlief zunächst optimal, denn David Suvanto brachte die Hausherren schnell mit 1:0 (2.) in Führung. Allerdings kam die Antwort der Gäste postwendend. Schon eine reichliche Minute später glich Daniel Bruch zum 1:1 (3.) aus. In der Folgezeit ging es auf und ab mit Chancen auf beiden Seiten, aber weder im ersten, noch im zweiten Durchgang fiel ein Treffer.