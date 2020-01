Dresdner Eislöwen feiern wichtigen Heimsieg gegen den EV Landshut

Dresden. Den Dresdner Eislöwen ist die Revanche gelungen. Nach der ärgerlichen und knappen Niederlage am Freitag in Landshut setzten sich die Elbestädter am Dienstagabend gegen die Niederbayern mit 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) durch und sicherten sich im Kampf um die Play-off-Plätze drei wichtige Punkte. Die 2009 Zuschauer feierten ihre Mannschaft am Ende mit rhythmischem Klatschen für den Sieg.

Eislöwen bestimmen das Spiel

Und der Einstand verlief für den 37-Jährigen, der in dieser Woche aus Krefeld gekommen war, zuerst nicht gerade prickelnd. Die Eislöwen gaben von Beginn an richtig Gas. Und als sich Dominik Bohac schon nach knapp einer Minute in die Kühlbox verabschiedete, schlugen die Elbestädter im Powerplay eiskalt zu. Nach Vorarbeit von Nick Huard markierte Top-Scorer Jordan Knackstedt das 1:0 (3.). Die Hausherren blieben weiter am Drücker, wirbelten die gegnerische Defensive immer wieder durcheinander und versuchten es mit vielen Schüssen aus allen Lagen. Nachdem Lucas Flade (6.) und Tom Knobloch (8.) Pätzold nicht überwinden konnten, gelang es wenig später Mario Lamoureux, der nach einem schönen Spielzug über Petr Pohl und Toni Ritter den früheren NHL-Goalie ein zweites Mal hinter sich greifen ließ und so auf 2:0 (10.) erhöhte.