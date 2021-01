Dresdner Eislöwen geben die Rote Laterne an die Falken ab

Dresden. Die Arbeit von Andreas Brockmann zeigt erste Früchte. Nachdem der neue Trainer der Dresdner Eislöwen endlich eine Woche Zeit zum Training mit seinem Team hatte, landeten die Blau-Weißen gegen die Heilbronner Falken prompt einen 4:2-Sieg (1:0, 3:2, 0:0) und schickten so die Gäste mit der Roten Laterne wieder nach Hause.

Helenius kehrt ins Tor zurück

„Es freut mich sehr für die Mannschaft. Wir hatten einen guten Start, haben dann aber wieder ein wenig unsere Linie verloren, konnten mit dem 2:2 aber das Momentum auf unsere Seite ziehen. Die Jungs haben sich am Ende gut durchgefightet“, fasste Andreas Brockmann die Partie kurz zusammen. Am Sonntag geht es zum nächsten Kellerduell nach Bayreuth und am Dienstag dann nach Heilbronn.