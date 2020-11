Dresdner Eislöwen gehen in Kaufbeuren gnadenlos ein

Kaufbeuren. Die Dresdner Eislöwen haben einen bösen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Das Team von Trainer Rico Rossi kam am ersten Spieltag beim ESV Kaufbeuren nach schwacher Vorstellung mit 1:8 (0:2, 0:1, 1:5) unter die Räder. Die Niederlage überrascht nach den Ergebnissen in der Vorbereitung eher nicht, die Höhe der Klatsche aber schon. Am Sonntag beim Derby gegen die Lausitzer Füchse haben die Blau-Weißen die Chance zur Wiedergutmachung.

Anzeige