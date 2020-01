Dresdner Eislöwen gewinnen Hockey Open Air mit 5:3 gegen die Lausitzer Füchse

Dresden. Auch wenn der Wettergott nicht mitspielt, das „Hockey Open Air“ der DEL2 an diesem Sonnabend im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion wird in die Eishockey-Geschichtsbücher eingehen. Trotz Dauerregen, Kälte und peitschendem Wind feiern über 30 000 Zuschauer im „Wohnzimmer“ der Dynamo-Fußballer mit heißem Herzen ein Spektakel der Superlative. Umrahmt von einer Show mit Laser-und Pyrotechnik, Trommelwirbel, einem Motorsporteinlage und von Stereoact, gewinnen die Dresdner Eislöwen gegen die Lausitzer Füchse mit 5:3 (1:2, 2:1, 2:0) und sicheren sich drei wichtige Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze. Damit wiederholen die Gastgeber ihren Sieg von vor vier Jahren, als sie bei der ersten Auflage des „Winter-Derbys“ an gleicher Stelle ebenfalls triumphierten.

Jordan Knackstedt als Matchwinner

Die Eislöwen können die Nervosität schneller ablegen und finden sich mit den Bedingungen gut zurecht. Schon in der zweiten Minute hat Timo Walther das 1:0 auf dem Schläger. Sein Schuss geht vom Pfosten zwar hinter Füchse-Keeper Marc Carruth herunter, tanzt aber auf, und nicht hinter die Linie. Das bestätigt auch der Videobeweis. Doch schon drei Minuten später Jubel bei den blau-weißen Fans.. Nach starker Vorarbeit von Steve Hanusch schlenzt Jordan Knackstedt die Scheibe ins rechte obere Eck zum 1:0 (5.). Dann aber kassiert Nick Huard die erste Strafe. Nachdem sich die Elbestädter gerade befreit haben, den Konter aber nicht nutzen können, ziehen die Füchse schnell in die andere Richtung, Kapitän Clarke Breitkreuz spielt den Puck in den Rücken der Eislöwen-Abwehr und der völlig frei anstürmende Mychal Monteith netzt zum 1:1-Ausgleich (7.) ein. Jordan Knackstedt verabschiedet sich als nächster Dresdner in die Strafbox und erneut schlagen die Lausitzer in Überzahl zu. Darcy Murphy markiert die 2:1-Führung (14.) für die Füchse. Umgekehrt können die Rossi-Schützlinge ein Powerplay wenig später nicht nutzen. Die dicksten Gelegenheiten aber erkämpfen sich Knackstedt und Petr Pohl in der 17. Minute mit zwei Alleingängen kurz hintereinander, aber beide scheitern an Mac Carruth. Eislöwen-Kapitän Thomas Pielmeier bemerkt in der Pause richtig: „Wir müssen wegbleiben von der Strafbank.“ Zudem gibt er zu: „Das Eis ist ziemlich humpelig, die Regentropfen gefrieren sofort. Wir müssen mehr die Beine bewegen, einfach spielen, die Scheibe chipen.“ Der Ex-Dresdner im Füchse Dress Joel Keussen wundert sich nach dem ersten Durchgang: „Es fühlt sich an wie ein Heimspiel.“ Tatsächlich ist es im Block der Füchse-Fans lauter als bei den Anhängern der Blau-Weißen.