Dresdner Eislöwen gewinnen in Bietigheim mit 2:1

Eisenhut ein großer Rückhalt

In dieser Partie legten die Elbestädter keinen Fehlstart hin, gerieten im ersten Drittel nicht wie schon so oft in den letzten Wochen in Rückstand. Dabei war von Anfang an Torhüter Marco Eisenhut ein wichtiger Rückhalt. Schon in der 3. Minute parierte der 25-Jährige einen Schuss von Matt McKnight. Auch danach, als die Steelers zwei Überzahlspiele in Folge bekamen, hielt der Goalie sein Team weiter mit tollen Paraden im Spiel. Und eine Minute vor der ersten Pausensirene nutzten die Gäste eiskalt einen Schnitzer der Hausherren bei einem Powerplay. Top-Scorer Mario Lamoureux schnappte sich hinter dem Tor die Scheibe, passte perfekt zu Tom Knobloch und der musste nur noch zum 1:0 (19.) einnetzen.