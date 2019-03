Dresdner Eislöwen gewinnen mit 5:2 gegen Bietigheim

Dresden. Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben zurückgeschlagen. Nachdem die Elbestädter das erste Playoff-Viertelfinalspiel in Bietigheim verloren hatten, drehten sie gestern den Spieß um. Sie gewannen die zweite Partie vor 2812 Zuschauern gegen die Steelers mit 5:2 (0:1, 1:1, 4:0) und glichen in der „Best-of-seven-Serie“ aus. Am Freitag geht es beim Titelverteidiger weiter.

Zuerst gerieten die Elbestädter in der 19. Minute mit 0:1 in Rückstand – Frederik Cabana traf in Überzahl. Dagegen konnten die Gastgeber aus ihren Powerplay-Situationen kein Kapital schlagen. Zu Beginn des zweiten Abschnittes markierte Nick Huard, der nach einem Stockschlag von Cabana schon in der 10. Minute an der Lippe genäht werden musste, den 1:1-Ausgleich (24.). Doch die Freude währte nur drei Minuten, dann brachte Alexander Preibisch die Steelers mit 2:1 in Front. So ging es in die Pause. Doch im Schlussdrittel drehten die Blau-Weißen – insbesondere durch das Duo Jordan Knackstedt und Nick Huard - auf und das Spiel um. Zuerst netzte Knackstedt in Überzahl zum 2:2 (49.) ein, dann sorgte Huard mit einem Doppelpack für die 4:2-Führung (54./56.).