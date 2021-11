Dresdner Eislöwen gewinnen Spitzenspiel gegen Frankfurt

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben ihre „Reifeprüfung“ glänzend bestanden und das Spitzenspiel gegen die Löwen Frankfurt mit 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) gewonnen. Damit revanchierten sich die Elbestädter nicht nur für die 1:5-Hinspiel-Niederlage, sondern sie blieben das vierte Mal nach der Länderspielpause ungeschlagen und feierten den inzwischen sechsten Heimsieg in Folge. In der Tabelle schlossen die Blau-Weißen nach Punkten zu den Hessen auf, die allerdings ein Spiel weniger absolviert haben. Am Sonntag geht es für die Schützlinge von Andreas Brockmann dann in den Breisgau zu den Freiburger Wölfen, die am Freitag einen 6:1-Erfolg in Landshut feierten.