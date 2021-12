Dresdner Eislöwen haben erst am Ende leichtes Spiel gegen Kaufbeuren

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben sich mit einem Sieg aus dem alten Jahr verabschiedet, dabei mussten sie allerdings auch einen Schock verdauen. Sie setzten sich in einer hart umkämpften Partie gegen den ESV Kaufbeuren mit 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) durch. Abwehrspieler Nicklas Mannes aber musste ins Krankenhaus. „Es ist schön, wenn man sich mit einem Sieg aus dem Jahr verabschiedet. Es war ein sehr enges Spiel über 60 Minuten. Natürlich tut es weh, wenn sich ein Spieler so unglücklich verletzt. Auf jeden Fall war bei ihm die Schulter draußen, ansonsten müssen wir abwarten. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist“, fasste Trainer Andreas Brockmann die Partie zusammen. Bereits am Sonntag steht für sein Team der Start ins neue Jahr mit dem Spiel in Heilbronn auf dem Plan.

