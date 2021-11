Dresdner Eislöwen heiß auf nächstes Sachsenderby

Dresden. In dieser Woche heißt es für die Dresdner Eislöwen: Nach dem Derby ist vor dem Derby. Mit dem Sieg in der Verlängerung gegen die Eispiraten Crimmitschau konnten die Elbestädter den vierten Erfolg in Serie landen und einen deutlichen Aufwärtstrend erkennen lassen. Diesen wollen sie nun an diesem Freitag im nächsten Sachsen-Duell daheim gegen die Lausitzer Füchse (19.30 Uhr) fortsetzen. Erstmals könnte sogar die Arena mit den zugelassenen 2206 Zuschauern in dieser Saison ausverkauft sein. An der Tageskasse gibt es höchstens noch Restkarten. „Vor allem für die Fans sind solche Derbys natürlich immer sehr brisant“, weiß auch Eislöwen-Coach Andreas Brockmann. Und mit der Stimmung auf den Rängen mache es schon viel mehr Spaß. Anzeige

Keine Frage, dass seine Jungs jetzt auch heiß auf einen Erfolg gegen die Lausitzer Füchse sind. Zumal die Mannschaft noch eine Rechnung offen hat, musste man sich doch zum Saisonauftakt im Fuchsbau knapp mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Und Andreas Brockmann warnt erneut vor den Lausitzern: „Das wird ein sehr interessantes Spiel. Weißwasser hat sich zuletzt sehr stabilisiert. Und sie haben einen Richard Müller dazubekommen, der noch immer ein sehr gefährlicher Spieler ist. Auch ihr Torhüter ist heiß, hat in den letzten drei Partien zweimal zu Null gehalten. Insgesamt verfügen die Füchse über zwei sehr gute Sturmreihen, haben mit Hanusch und Baxmann erfahrene Verteidiger“, beschreibt der Coach die Qualitäten des Gegners, der nach elf Spielen Platz elf (15 Punkte) belegt, während die Elbestädter mit 20 Zählern auf dem fünften Rang liegen.

Dennoch war zuletzt immer wieder die Chancenverwertung ein Manko. Es gibt zwar nur drei Teams in der Liga, die häufiger aufs gegnerische Tor schießen, aber es krankt noch an der Effektivität, denn während die Eislöwen 10,7 Schüsse für ein Tor brauchen, benötigen die Füchse nur 8,4 Schüsse. Da gibt es aus Sicht der Brockmann-Männer also noch Steigerungspotenzial. Leon Fern, der in dieser Woche seinen Vertrag in Dresden auflöste, heuerte inzwischen beim Liga-Konkurrenten Heilbronn an.

Funktionierendes Defensivsystem

Die Lausitzer Füchse reisen zumindest mit einer gehörigen Portion Respekt vor dem aktuell besten Heimteam der DEL2 an, aber auch mit gestärktem Selbstvertrauen nach dem 2:0-Auswärtssieg am Dienstag in Heilbronn. Zwar war beim Erfolg bei den Falken neben einem überragenden Torhüter Leon Hungerecker auch etwas Glück vonnöten. Erstmals aber funktionierte das Defensivsystem der Weißwasseraner ganz ordentlich, das den Kontrahenten weitestgehend aus dem Slot hielt und Schüsse nur aus eher ungefährlichen Positionen zuließ.

Und so verwundert es auch nicht, dass Trainer Chris Straube bei den wenigen Übungseinheiten vor dem Match in der Landeshauptstadt darauf bedacht war, auf die vielen leichten Fehler während der letzten Matches aufmerksam zu machen und seinen Schützlingen ans zu Herz legen, das Spiel einfach zu gestalten. Außerdem scheint sich der zweite Sturm der Blau-Gelben seit der Verpflichtung von Richard Mueller zu stabilisieren und endlich wieder für mehr Gefahr zu sorgen. Nach Lage der Dinge wird Coach Straube das Dienstag-Aufgebot, wahrscheinlich verstärkt durch Bennet Roßmy, den die Eisbären Berlin entsenden wollen, an den Start bringen. Toni Ritter und Korbinian Geibel fallen dagegen weiterhin aus.