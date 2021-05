Dresdner Eislöwen hinterlegen Bürgschaft: "Großer wichtiger Schritt"

Dresden. Die Dresdner Eislöwen hatten es schon vor einiger Zeit angekündigt, jetzt meldete der Eishockey-Zweitligist auch Vollzug: Die ambitionierten Blau-Weißen haben die Bürgschaft für die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hinterlegt. „Die Sicherheitsleistung für das Lizenzierungsverfahren der deutschen Eliteliga in Höhe von 816.000 Euro wurde fristgerecht und ordnungsgemäß eingereicht“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag.

Damit untermauern die Elbestädter ihre Ambitionen für einen möglichen Aufstieg im Jahr 2022. Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf erklärt dazu: „Ein großer wichtiger Schritt ist damit gegangen, um grundlegend von der DEL in Dresden sprechen zu können.“ Er sprach seinen Dank an alle langjährigen Sponsoren und den Gesellschaftern aus, die dies in schwierigen Zeiten ermöglicht haben. Besonders der neue Gesellschafter Jens Hewald, der in Dresden das Parkhotel auf dem Weißen Hirsch betreibt, hat sich dabei in besonderer Weise engagiert. Der Berliner hatte nach dem Ausstieg des bisherigen Gesellschafters Marian Ziburske einen Großteil von dessen Anteilen übernommen.