Dresdner Eislöwen holen IceFighter Israel aus Leipzig

Dresden. Der Kader der Dresdner Eislöwen füllt sich weiter. Jetzt gab der Eishockey-Zweitligist bekannt, dass Stürmer Moritz Israel vom Oberligisten IceFighters Leipzig an die Elbe wechselt. Der 25-jährige gebürtige Zittauer startete seine Laufbahn in Jonsdorf und setzte seine Ausbildung zunächst in Weißwasser und mit 18 Jahren bei den Young Freezers Hamburg fort. Danach spielte er für Oberligist Hamburg und die Moskitos Essen, bevor er 2019 nach Leipzig ging. In der vergangenen Saison kam er in 44 Spielen auf 14 Tore und zwölf Vorlagen. Israel gehört zur Trainingsgruppe, die aktuell bereits in Dresden unter Co-Trainer Petteri Kilpivaara trainiert, und sagt: „Ich freue mich riesig, dass die Dresdner Eislöwen mir die Chance geben, mich in der DEL2 zu beweisen. Es wird eine neue Herausforderung für mich, der ich mich aber stellen will. Ich möchte zeigen, dass ich in dieser Liga spielen kann und werde mich komplett in den Dienst der Mannschaft stellen.“

Anzeige