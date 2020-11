Dresdner Eislöwen holen kurzfristig US-Center Trupp

Dresden. Unmittelbar vor dem Saisonstart an diesem Freitag haben die Dresdner Eislöwen noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. So hat sich der Eishockey-Zweitligist mit dem 33-jährigen Mittelstürmer Evan Trupp verstärkt. Der aus Anchorage/Alaska stammende US-Boy landete am Mittwoch in Dresden. Schon von 2016 bis 2019 absolvierte er insgesamt 143 Spiele in der DEL für Augsburg und Iserlohn. Evan Trupp wurde in seine Laufbahn überwiegend als Center eingesetzt, kann aber auch beide Außenstürmerpositionen besetzen. Anzeige

Diese Variabilität schätzte einst schon der damalige Augsburger Trainer Mike Stewart, der ihn nach Deutschland lotste und lobte: „Evan ist ein läuferisch und technisch versierter Spieler.“ In Iserlohn spielte der US-Amerikaner übrigens mit Eislöwen-Verteidiger Alexander Dotzler zusammen. Zuletzt jagte Trupp dem Puck in Österreich für Dornbirn in der EBEL hinterher, absolvierte aber wegen einer Verletzung nur elf Partien.